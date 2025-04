(1) Allegati (1) I CURRICULA

Presentati i due direttori di Fondazione Goldoni

Da sinistra Emanuele Gamba e Massimiliano Mautone. Cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potete consultare i due curricula

Massimiliano Mautone è il nuovo direttore amministrativo e Emanuele Gamba confermato direttore artistico. Durante l’incontro di presentazione, il sindaco Salvetti ha rivolto un sentito ringraziamento al maestro Mario Menicagli per il lavoro svolto. Gamba: "Mi piacerebbe dare vita ad una compagnia di prosa che porti il nome del nostro teatro nei circuiti nazionali"

di Giulia Bellaveglia

Presentati, dal sindaco Salvetti nel suo ruolo di presidente della Fondazione, insieme all’assessora alla cultura Angela Rafanelli e all’assessora al bilancio e finanze Viola Ferroni, i due direttori di Fondazione Goldoni. Massimiliano Mautone è il nuovo direttore amministrativo della Fondazione Goldoni. Classe 1988, originario di Napoli, Mautone porta con sé un ricco bagaglio di esperienze nella gestione economica e culturale. Già operativo in diverse realtà di prestigio, tra cui il Museo Egizio di Torino e numerosi festival nazionali, arriva con grande entusiasmo. “Per prima cosa – dice – ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia. Sono molto felice di iniziare a lavorare in una realtà di questo prestigio. Il mio mandato nasce con l’idea di lavorare in continuità con quanto già fatto, in collaborazione con la direzione artistica, con lo staff, con il territorio e quindi con Livorno per il bene del teatro e della città”. Per il ruolo di direttore artistico c’è invece una riconferma, quella di Emanuele Gamba, regista livornese con numerose esperienze internazionali. “In questi anni – spiega – ho amato profondamente questi spazi, cercando non solo di lavorarci ma di farlo sentire amato attraverso l’impegno quotidiano. Mi piacerebbe che accanto alla lirica, che resta il cuore della produzione, ci fosse spazio per altro. Il tempo è una risorsa preziosa e potremmo per esempio investirlo per creare una compagnia di prosa stabile, che porti il nostro nome nei circuiti nazionali. Non ci manca il talento, né la voglia. Vorrei valorizzare tutte queste energie, ampliare la programmazione e dare credito alle professionalità locali”. Le nomine sono state deliberate lo scorso 9 aprile dal Consiglio di amministrazione. Durante l’incontro di presentazione, il sindaco ha rivolto un ringraziamento sentito al maestro Mario Menicagli per il lavoro svolto negli anni passati nella gestione amministrativa della Fondazione. Con una squadra rinnovata e motivata, il Goldoni si prepara ora ad affrontare nuove sfide, sempre più centrale nella vita culturale di Livorno.

