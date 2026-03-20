Presentato il Piano d’azione per la transizione ecologica, 116 azioni per uno sviluppo sostenibile

Dal Comune un piano strategico che integra 34 strumenti di programmazione e mette a sistema 116 azioni per affrontare cambiamenti climatici, qualità ambientale e sviluppo sostenibile. L'assessora alle politiche ambientali Viviani: “Un modello concreto e condiviso per riprogettare la città e guardare al futuro”

di Giulia Bellaveglia

Presentato il nuovo “Piano d’azione per la transizione ecologica”, strumento strategico che segna un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Salvetti. Il percorso, approvato con delibera consiliare lo scorso 29 gennaio, rappresenta una sintesi organica delle politiche ambientali già avviate dal 2019. “Questo è un passaggio che arriva dopo un lavoro molto articolato – dice il primo cittadino –.

La sfida vera, ma che è in essere e non ci spaventa, è tradurre i principi in attività concrete. Noi abbiamo messo in rete gli uffici creando un modello che oggi viene guardato con interesse anche da altre amministrazioni”. Il documento raccoglie 116 azioni suddivise in diversi ambiti: economia circolare, biodiversità, adattamento climatico, neutralità climatica e riduzione degli inquinamenti. Un sistema complesso che integra ben 34 strumenti di pianificazione già esistenti, con l’obiettivo di costruire una visione unitaria dello sviluppo sostenibile cittadino a lungo termine. “Il cambiamento climatico – sottolinea l’assessora alle politiche ambientali Silvia Viviani – non è più un tema di confronto ma una realtà con cui convivere. Con questa idea poniamo le basi per riprogettare Livorno: infrastrutture verdi, comunità energetiche, qualità dell’aria e delle acque, educazione ambientale. È una risposta concreta, con uno sguardo sul futuro”. Fondamentale il lavoro della cosiddetta “officina”, gruppo composto da circa 30 professionalità interne che per 26 mesi ha elaborato il documento. “A me piace quando un’azione viene messa in pratica – precisa il dirigente del settore assetto del territorio Leonardo Gonnelli –. Questo non è uno strumento nella cassetta degli attrezzi, ma la cassetta degli attrezzi stessa”. Prevista anche la figura di un ecological manager, incaricato di coordinare le azioni e monitorarne i risultati attraverso una struttura dedicata. Il piano, infine, non sarà statico ma aggiornabile nel tempo, con una revisione generale prevista entro quattro anni.

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