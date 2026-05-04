Prevenzione del melanoma, visite gratuite alla Coop di via Settembrini

Dal 4 al 7 maggio (orario 9-13 e 14-18) controlli gratuiti per i soci prenotando tramite il link in fondo all'articolo. Iniziativa promossa da Unicoop Firenze e Intergruppo Melanoma Italiano. Claudio Vanni: "Aggiungiamo un altro tassello all'impegno che la nostra cooperativa da tempo porta avanti sul tema della prevenzione"

di Giulia Bellaveglia

Prevenzione, informazione e diagnosi precoce: sono questi i pilastri della campagna promossa da Unicoop Firenze insieme all’Intergruppo melanoma italiano (Imi) alla Coop di via Settembrini, dove i soci da oggi lunedì 4 maggio a giovedì 7 maggio, nella sala soci, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al controllo dei nei: un’opportunità concreta per sensibilizzare su una patologia sempre più diffusa. Il melanoma, infatti, rappresenta una criticità rilevante soprattutto nelle città costiere. Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che Livorno registra un’incidenza tra le più alte in Italia, paragonabile a quella del Queensland australiano. “L’identificazione precoce – sottolinea il sindaco Luca Salvetti – è fondamentale, soprattutto in una realtà come la nostra dove l’esposizione al sole è parte della quotidianità. Le visite gratuite rappresentano un aiuto concreto anche per chi ha meno possibilità economiche”. Un messaggio chiaro che lega salute pubblica e accessibilità ai servizi. Sulla stessa linea il responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio Vanni. “Portare la prevenzione dentro i luoghi frequentati ogni giorno – afferma – significa avvicinare le persone alla cura di sé. Invitiamo tutti i soci a ritagliarsi un momento per questi controlli. Aggiungiamo un altro tassello all’impegno che la nostra cooperativa, Unicoop Firenze, da tempo porta avanti sul tema della prevenzione, con iniziative svolte in collaborazione con Regione Toscana, Ispro, Aziende Sanitarie locali e partner del privato sociale”. I numeri confermano l’urgenza. “Nel 2024 – spiega la presidente Imi Daniela Massi – i casi sono aumentati di oltre il 30%, con più di 12mila diagnosi annue e un’età media sempre più bassa”. Le visite si svolgeranno con orario 9-13 e 14-18, previa prenotazione sul sito web dedicato. Un’occasione importante per ricordare che, giocare d’anticipo, può fare la differenza. L’iniziativa proseguirà anche a Viareggio da lunedì 11 a giovedì 14 maggio e durante l’estate con incontri informativi dedicati alla cittadinanza.

La regola A-B-C-D-E

Per riconoscere precocemente un possibile melanoma, i dermatologi raccomandano di prestare attenzione alla cosiddetta regola A-B-C-D-E:

A come Asimmetria, quando una metà del neo appare diversa dall’altra;

B come Bordi, se i margini sono irregolari, frastagliati o sfumati;

C come Colore, quando il neo presenta più tonalità o variazioni cromatiche;

D come Diametro, se la lesione supera i 6 millimetri o aumenta di dimensioni;

E come Evoluzione, quando il neo cambia nel tempo per forma, colore, dimensione o aspetto.

Ogni cambiamento sospetto deve essere sottoposto all’attenzione dello specialista, senza attendere la comparsa di sintomi più evidenti.

Come proteggersi

Con l’arrivo della bella stagione, la prevenzione assume un ruolo centrale. È consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore più intense, generalmente tra le 10 e le 16, utilizzare creme solari ad alto fattore di protezione, preferibilmente SPF 50+, e riapplicarle ogni due ore o dopo bagni e sudorazione intensa. La protezione fisica resta fondamentale: cappello, occhiali da sole, indumenti leggeri ma coprenti e ricerca dell’ombra sono alleati preziosi, soprattutto per bambini, adolescenti e persone con pelle chiara. Va inoltre evitato il ricorso a lampade e lettini abbronzanti, che espongono la pelle a radiazioni ultraviolette artificiali e aumentano il rischio di tumori cutanei.

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