Probabile avvistamento astronomico nel cielo la sera del 1° maggio

Nella foto inviata da Guasconi l’oggetto sopra il cielo di Livorno durante il rientro atmosferico. Accanto all'oggetto, avvolto da un alone luminoso, brilla il pianeta Giove

L’evento è stato documentato alle 22:01 del 1 maggio da Fabrizio Guasconi dell'Associazione Livornese Scienze Astronomiche: "La velocità era più lenta di una meteora e soprattutto si vedevano chiaramente dei frammenti separarsi dal corpo principale. Eventi come questo mostrano quanto il cielo sopra di noi sia ormai condiviso tra natura e attività umane, senza però perdere il suo straordinario fascino"

il video di Guasconi in fondo all’articolo

Un suggestivo fenomeno ha catturato l’attenzione di Fabrizio Guasconi dell’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (ALSA) nella serata del 1 maggio alle ore 22:01. L’evento è stato documentato tramite smartphone. “Ho subito capito che non si trattava di una meteora classica”, racconta Guasconi. “La velocità era più lenta e soprattutto si vedevano chiaramente dei frammenti separarsi dal corpo principale. L’oggetto si muoveva a una velocità relativamente moderata con una traiettoria stabile e prolungata. Elementi che fanno pensare ad un frammento artificiale in rientro atmosferico. Nel video registrato si notano alcune parti che si distaccano, comportamento tipico di detriti spaziali – come stadi di razzi o satelliti dismessi – sottoposti alle estreme sollecitazioni dell’attrito con l’atmosfera terrestre. È stato un fenomeno affascinante ma anche piuttosto raro da osservare con questa chiarezza. Nella fase finale ha aumentato la luminosità fino a sembrare esplodere, lasciando una scia rossastra molto evidente. La fase conclusiva è stata particolarmente spettacolare: dopo aver raggiunto un’intensa luminosità, sembra essersi disintegrato per poi svanire completamente. A segnare il suo passaggio, un tenue alone rossastro, probabilmente generato dalla combustione dei materiali e dei gas residui”. L’avvistamento è avvenuto in prossimità della brillante stella Procione e, nella scena immortalata, era visibile anche il pianeta Giove, splendente accanto, creando così un suggestivo contrasto tra fenomeni naturali e artificiali. “Per tempistiche e modalità – conclude Guasconi – l’evento appare riconducibile al rientro di un qualche oggetto spaziale, un fenomeno sempre più frequente nell’era dell’intenso traffico orbitale. Eventi come questo mostrano quanto il cielo sopra di noi sia ormai condiviso tra natura e attività umane, senza però perdere il suo straordinario fascino”.

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