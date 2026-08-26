Provincia di Livorno Sviluppo, corso gratuito per tecnico degli acquisti

È possibile iscriversi fino al 1 settembre 2026 al corso gratuito per “Tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori”, organizzato da Provincia di Livorno Sviluppo, capofila di A.T.I. con Logistic Training Academy, Autoscuola Gruppo 3A ed Evolve Consorzio Stabile, nell’ambito del progetto Next Log.In – Nuove competenze per la logistica integrata. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sui fondi Patto Lavoro ed è inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il percorso ha l’obiettivo di formare 15 persone in grado di operare nei processi di programmazione degli acquisti e gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riferimento ai fabbisogni dei contesti intermodali e marittimi. Gli allievi e le allieve acquisiranno competenze pratiche e teoriche relative alla pianificazione strategica e sostenibile delle forniture, alla selezione e valutazione dei fornitori, alla negoziazione, al monitoraggio delle spese, all’esecuzione degli ordini e alla digitalizzazione dei processi di approvvigionamento. I/le partecipanti saranno in grado di effettuare analisi sull’andamento delle spese utili alla definizione delle politiche di acquisto e del budget, gestire ordini di prodotti e servizi, programmare gli acquisti anche con l’ausilio di procedure informatiche e individuare i fornitori più idonei in termini di qualità, affidabilità e competitività. Le competenze acquisite potranno essere spese in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni in cui sono previsti processi di approvvigionamento e fornitura, con particolare attenzione alla supply chain, alla gestione sostenibile delle risorse e all’innovazione digitale dei processi.

Il percorso di qualifica comprende 600 ore totali, di cui 370 ore di aula, 22 ore di orientamento collettivo, 8 ore di orientamento individuale e 200 ore di stage in aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno da settembre 2026 a maggio 2027, dal lunedì al venerdì in orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00, presso Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l., Piazza del Municipio n. 4 – 57123 Livorno.

Il corso rilascia l’Attestato di qualifica professionale di 4° livello EQF di Tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori, previo superamento dell’esame finale. L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo, di cui almeno il 50% delle ore di stage, e al conseguimento di un punteggio medio almeno sufficiente, pari a 60/100, nelle verifiche intermedie.

Possono presentare domanda persone disoccupate, inattive o inoccupate in possesso di una qualificazione professionale di livello 3 EQF, oppure di un diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure di almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento. Per i/le cittadini/e di madrelingua non italiana è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1.

Per candidarsi è necessario compilare la scheda di iscrizione su format regionale, allegare copia del documento d’identità in corso di validità, CV datato e firmato, scheda anagrafica professionale o autocertificazione della condizione occupazionale, autocertificazione del titolo di studio o dell’esperienza lavorativa posseduta e, per i/le cittadini/e non comunitari/e, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Per i/le cittadini/e di madrelingua non italiana è richiesta anche certificazione linguistica di livello B1 o superiore, ove disponibile. Le candidature già presentate alle scadenze precedenti del bando restano valide, senza bisogno di ulteriori invii.

Le domande dei nuovi candidati potranno essere inviate tramite email all’indirizzo [email protected], oppure consegnate presso l’ufficio di Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l., in via della Madonna n. 55 – 57123 Livorno, dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30. Il corso prevede la partecipazione di 15 persone, con riserva del 50% dei posti a donne. In caso di domande superiori al numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione tramite test e colloquio motivazionale individuale. Ogni comunicazione inerente l’eventuale selezione e l’ammissione al corso sarà effettuata esclusivamente tramite l’indirizzo email indicato nella domanda di iscrizione.

È prevista un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro per ora di formazione, fino a un massimo di 250 euro per allievo, oltre al rimborso vitto e spostamento secondo quanto previsto dall’avviso.

Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito di Provincia di Livorno Sviluppo.

Contatti

Email [email protected], tel. 0586 257228 / 0586 257374, dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

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