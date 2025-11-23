Puccio Sterza è diventato un murale, a realizzarlo un artista livornese

L'autore ha inviato alla nostra redazione la foto che lo ritrae in azione sottolineando il desiderio di non rendere pubblico il proprio nome: "L'ho fatto per "azzerare" le polemiche e ritornare al principio: ovvero ad una scritta goliardica che rappresenta Livorno e allo stesso tempo un avviso a sterzare"

È stato un noto artista livornese – che ha chiesto di rimanere anonimo – insieme alla sua crew a realizzare nella serata del 21 novembre la nuova scritta “Puccio Sterza”. L’iconica scritta è stata trasformata in un murale dando colore ad una curva impressa nella memoria collettiva cittadina. Alla nostra redazione ha inviato la foto che lo ritrae in azione, sottolineando il desiderio di non rendere pubblico il suo nome. “Ho voluto accogliere le richieste dei tanti che tramite social mi hanno scritto in privato chiedendomi di fare qualcosa – spiega l’artista – per “azzerare” le polemiche e ritornare al principio: ovvero una scritta-simbolo goliardica, che rappresenta Livorno e allo stesso tempo un avviso a sterzare”. La foto del murale, una volta pubblicata sulle nostre pagine Facebook e Instagram, ha immediatamente riscosso grande successo: su Facebook ha superato i 2.400 “mi piace” raccogliendo inoltre circa 300 commenti, la maggior parte dei quali entusiasti, e su Instagram circa 440 “mi piace”. Un tributo spontaneo che conferma quanto quel tratto di muro e quella scritta rappresentino qualcosa di speciale per la città.

