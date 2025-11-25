“Puccio Sterza” rivive sul PuccioBus

Era da qualche mese che At assieme a LivornoGramm stava lavorando alla realizzazione del PuccioBus, cioè un autobus che portasse in giro per la città una delle scritte più rappresentative e conosciute dai livornesi, ma non solo. Al momento sta facendo servizio sulla Linea 2+ (dalla Stazione a Miramare), ma nelle prossime settimane coprirà le varie linee urbane della città

Poi, subito dopo che la scritta era stata oggetto di vandalismi, LivornoGramm e At hanno accelerato, e oggi il PuccioBus è in strada. Al momento sta facendo servizio sulla Linea 2+ (dalla Stazione a Miramare), ma nelle prossime settimane coprirà le varie linee urbane della città.

La collaborazione fra At e LivornoGramm è partita tempo fa, quando in occasione dell’inserimento dei numeri per indicare le Linee bus urbane, LivornoGramm si occupò di una parte della comunicazione verso i livornesi. E anche l’idea di celebrare la scritta “Puccio Sterza” è antica. Merito dell’assessora alla mobilità del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello che suggerì a Tommaso Rosa, Direttore al Direttore Marketing & Comunicazione di At, LivornoGramm come una delle fonti più divertenti e al tempo stesso più seguite a Livorno.

“L’idea che ci ha mosso – spiega Tommaso Rosa – è portare al centro delle nostre comunità l’autobus anche da un punto di vista identitario. Già ora il bus è al centro della vita di molte persone, pensiamo agli studenti che vanno a scuola, a chi va in centro, a chi lo usa per andare e tornare da lavoro. A Livorno poi questo ruolo del bus è ancora più presente basti pensare alle navette che assieme al Comune facciamo per il centro durante le festività natalizie, o a quelle per i grandi eventi culturali come Effetto Venezia, o le Linee bus speciali estive per andare al mare come la Linea 20, pensata dagli studenti di Livorno e realizzata grazie all’amministrazione comunale. Quindi il bus è nelle nostre vite, ma lo diamo per scontato. Non lo vediamo, né vediamo il suo ruolo così importante. Per questo, per farlo vedere, ho pensato a un bus con la scritta Puccio Sterza. L’idea poi è stata realizzata e se vogliamo resa ancora più iconica grazie a LivornoGramm e a Giulio Murziani. E in effetti il retro del bus è anche un richiamo-citazione di LivornoGramm, che serve a invitare a usare di più i servizi bus. Il PuccioBus serve a far vedere di più l’autobus. Anzi, come scrivono su LivornoGramm: Trovatelo, fotografatelo, ma soprattutto pigliatelo!”.

