Pulita la scogliera al Moletto di Antignano

Nelle foto il pneumatico e l'agglomerato di cime e corde rinvenuti nel corso della pulizia straordinaria al Moletto di Antignano

Anche uno pneumatico, oltre a bottiglie di vetro e tanta plastica, tra i rifiuti tirati su da Aamps e associazioni (Reset, Son’s of the ocean, Plastic Free e Acchiapparifiuti) nel corso della pulizia straordinaria al Moletto di Antignano, la terza e ultima dopo quelle al Moletto Sauro e di Ardenza

Agglomerato di corde e cime e uno pneumatico sono tra i “singolari” rifiuti tirati su nel corso della pulizia straordinaria al Moletto di Antignano dopo la pulizia fatta al Moletto Nazario Sauro e al Moletto di Ardenza (tutti e tre interventi programmati da Comune e Aamps per sensibilizzare i frequentatori al rispetto di questi luoghi pubblici). La pioggia caduta nel corso delle prime ore della mattina non ha fermato dunque Aamps e le associazioni di volontariato (ricordiamo i nomi delle associazioni coinvolte in queste pulizia programmate: Reset, Son’s of the ocean, Plastic Free e Acchiapparifiuti) che ancora una volta con guanti e sacchi e pinzone hanno pulito il più possibile la scogliera del terzo Moletto. In tutto sono stati raccolti circa 15 sacchi di spazzatura (molta plastica: confezioni vuote di gomme da masticare, brick, bottigliette e lattine, oltre a mozziconi di sigarette), 3-4 sacchi di bottiglie di vetro e come detto corde, cime e la gomma di un veicolo.

