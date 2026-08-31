Pulmino fermo, la tournée dei Mayor prosegue grazie a Marco

Dopo venti giorni fermo il mezzo non partiva e il rischio era quello di dover trovare delle soluzioni dell'ultimo minuto onerose. Lamberto Giannini: "Sarebbe stato un salasso"

Un guasto al pulmino a poche ore dalla partenza rischiava di complicare seriamente la tournée dei Mayor Von Frinzius. A risolvere tutto ci ha pensato Marco Donadini, livornese di adozione, amico di Lamberto Giannini. A raccontare l’accaduto è lo stesso Giannini, che ringraziamo per la disponibilità. “Venerdì sera (28 agosto), per scrupolo, dopo una ventina di giorni che il furgone era fermo sono andato a metterlo in moto perché lunedì ci sarebbe servito. Non partiva. Panico”. Il problema arrivava nel momento peggiore: la tournée prevedeva, a cominciare da oggi 31 agosto, diversi spostamenti: da Mantova a Brescia, passando per Cervia e Caserta. Noleggiare un altro furgone avrebbe comportato una spesa molto elevata e una gestione logistica tutt’altro che semplice. Marco si è messo subito a disposizione. Ha smontato la batteria del furgone mettendola in carica. Poi l’ha rimontata. “E il furgone è magicamente ripartito”. Un intervento semplice, ma che andava fatto in pochissimo tempo e durante il fine settimana. “Sarebbe stato un vero e proprio salasso trovare delle soluzioni alternative”. E così Marco è diventato per i Mayor un piccolo, grande “salvatore” che, nel momento del bisogno, non ci ha pensato due volte a dare una mano. E dopo essere stato rimesso in moto in maniera provvidenziale, il mezzo potrebbe fare un pit stop in un’officina meccanica per un controllo generale. Una piccola verifica per evitare che il prossimo colpo di scena della tournée debba risolverlo ancora una volta… Marco.

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