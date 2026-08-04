Quartiere Venezia: sicurezza, decoro, pulizia e viabilità al centro dell’incontro in Comune

Si è svolto questa mattina in Comune un incontro dedicato alle principali criticità del quartiere Venezia, con l'obiettivo di individuare un percorso condiviso per affrontare le problematiche più urgenti e migliorare la qualità della vita di residenti e operatori economici

Si è svolto questa mattina in Comune un incontro dedicato alle principali criticità del quartiere Venezia, con l’obiettivo di individuare un percorso condiviso per affrontare le problematiche più urgenti e migliorare la qualità della vita di residenti e operatori economici.

All’incontro hanno partecipato il Security Manager del Comune, Giampaolo Dotto, il presidente del CCN della Venezia, Andrea Tonelli, il responsabile sindacale di Confesercenti Provinciale Livorno, Iacopo Simoncini, il ristoratore Luca Fiordi, Donatella Ferrini del servizio Segnalami e Valeria Cioni dell’Ufficio Musei e Biblioteche.

Nel corso della riunione sono stati individuati quattro temi prioritari, affrontati secondo un preciso ordine di importanza.

Il primo tema è quello della sicurezza, considerata la priorità assoluta. L’obiettivo è intervenire per contrastare sul nascere i fenomeni di delinquenza e le situazioni di insicurezza che oggi preoccupano il quartiere. Su questo fronte sono state avanzate alcune proposte operative che saranno approfondite e sviluppate nei prossimi incontri.

Il secondo punto riguarda l’ordine pubblico. L’intenzione è quella di avviare un confronto che consenta di individuare soluzioni equilibrate, capaci di tutelare contemporaneamente i residenti e le attività economiche che rappresentano un elemento fondamentale per la vitalità della Venezia.

Terzo tema affrontato è stato quello della pulizia e della gestione dei rifiuti. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri specifici con Aamps per individuare interventi di miglioramento del servizio. In questo ambito è stato ricordato anche il lavoro svolto negli ultimi mesi da Confesercenti insieme all’assessora Cepparello nell’area di Sant’Anna, un’importante operazione ormai in fase di conclusione. Tra le proposte emerse figura anche la possibilità di rilanciare il progetto “L’Amico Bicchiere”, già sperimentato con risultati positivi negli anni passati.

Infine è stato affrontato il tema della viabilità, con un primo confronto sul Piano del Traffico e alcune proposte già messe sul tavolo, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Al termine dell’incontro, Confesercenti esprime soddisfazione per il clima di collaborazione emerso. “Accogliamo con favore questo confronto, che rappresenta un importante punto di partenza per affrontare le criticità del quartiere in maniera concreta e condivisa. È fondamentale che da questo tavolo nascano azioni e risultati tangibili: i problemi della Venezia sono noti e richiedono risposte tempestive. Confesercenti continuerà a fare la propria parte, collaborando con l’Amministrazione, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti, affinché alle parole seguano i fatti, nell’interesse dei residenti, delle imprese e di tutto il quartiere.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©