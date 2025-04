“Racconteremo con amore Livorno”

Monica Caradonna con i Mayor oggi al Goldoni

Il commento di Monica Caradonna e Elisa Isoardi, che ringraziamo per la disponibilità, dopo quanto accaduto oggi

Dopo la disavventura di stamattina (qui potete leggere l’articolo) in serata Monica Caradonna e Elisa Isoardi, che ringraziamo per la disponibilità e sensibilità, commentano: “Purtroppo sono cose che possono capitare e non è per colpa di una persona che si può giudicare un territorio. Livorno ha tante cose belle che nonostante l’episodio noi racconteremo con amore”. E Monica aggiunge: “Io oggi ho girato anche al Teatro Goldoni con i ragazzi della Mayor Von Frinzius, emblema e simbolo di libertà e dignità. Un bell’insegnamento in una giornata difficile”.

