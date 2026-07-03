Rachele a New York per studiare danza, a Times Square l’omaggio per lo zio Michael scomparso

Rachele all'aeroporto di Malpensa prima dell'imbarco per NY, foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Dal 5 al 17 luglio la giovanissima ballerina prenderà parte all'ICM Summer della John Cranko School grazie a una scholarship (borsa di studio). Prima dell'inizio dell'esperienza farà tappa a Times Square dove dedicherà una sua personale esibizione allo zio Michael, mantenendo la promessa che gli aveva fatto

Per Rachele Pessi, appena 11 anni, quella che sta per iniziare non sarà soltanto un’esperienza di altissimo livello artistico, ma un viaggio che racchiude anni di sacrifici, sogni e un significato profondamente personale. La giovane ballerina del Centro Studi Armonia Danza è infatti partita per New York, dove parteciperà ad un prestigioso Summer internazionale di danza. Un’opportunità conquistata grazie a una scholarship (borsa di studio) ottenuta attraverso lo Youth America Grand Prix (YAGP), uno dei concorsi di danza più importanti e prestigiosi al mondo, e successivamente confermata anche al concorso di Foligno dal maestro di fama internazionale Damiano Artale. Lo scorso anno si è inoltre classificata tra le Top 12 nella categoria contemporaneo con la coreografia “Me” di Martina Cecchini, risultato che le ha aperto le porte di questa straordinaria esperienza oltreoceano. Dal 5 al 17 luglio la giovanissima ballerina sarà impegnata in Connecticut all’ICM Summer della John Cranko School, un’importante esperienza formativa che la vedrà confrontarsi con allievi provenienti da tutto il mondo. A raccontare il percorso della figlia è la mamma Valentina Landi, sorella di Michael, scomparso lo scorso dicembre a 39 anni. “Per noi questa non è solo una passione, ma un percorso costruito con tantissimi sacrifici. Rachele danza da quando aveva appena due anni e mezzo. In questi anni noi genitori abbiamo percorso migliaia di chilometri, rinunciato a tante ore di sonno e affrontato ogni difficoltà pur di sostenerla nel suo sogno. Oggi vederla partire per rappresentare l’Italia è una soddisfazione immensa”. Ma questo viaggio porterà con sé anche un’emozione speciale. “Lo scorso dicembre abbiamo perso mio fratello Michael, che aveva soltanto 39 anni. È stato un dolore enorme per tutta la famiglia. In quei mesi così difficili la danza è stata una forza capace di aiutarla e aiutarci ad andare avanti”, racconta Valentina. Sarà proprio la ragazzina, di sua spontanea iniziativa, a rendere omaggio allo zio. Non appena arriverà a New York, infatti, dedicherà una sua esibizione a Times Square in suo ricordo, mantenendo la promessa che gli aveva fatto: riuscire un giorno ad arrivare in America grazie all’impegno, ai sacrifici e alla determinazione.

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