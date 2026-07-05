Rachele mantiene la promessa: danza a Times Square per lo zio Michael

Immagine tratta dal video

La giovanissima ballerina livornese, impegnata negli Stati Uniti grazie a una prestigiosa scholarship, il 4 luglio si è esibita nel cuore di New York mantenendo la promessa fatta allo zio scomparso. Un momento carico di emozione immortalato in un video

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Per Rachele Pessi, appena 11 anni, il viaggio negli Stati Uniti ha assunto un significato che va ben oltre la danza. La giovanissima ballerina, 11 anni, arrivata Oltreoceano per partecipare a un prestigioso Summer internazionale grazie a una scholarship, il 4 luglio ha mantenuto la promessa fatta allo zio Michael, scomparso nei mesi scorsi. Nel cuore di Times Square, davanti alle iconiche insegne luminose e ai tantissimi passanti, ha regalato una commovente esibizione dedicata proprio allo zio, trasformando uno dei luoghi simbolo di New York nel palcoscenico di un ricordo che porterà con sé per tutta la vita. “Aveva il cuore a mille. Ma nel ricordo dello zio si è buttata con improvvisazione in quel momento” racconta Valentina Landi che ringraziamo per la disponibilità.

Il momento è stato ripreso in un video che testimonia tutta l’intensità dell’esibizione: pochi secondi di danza che racchiudono anni di sacrifici, passione e un legame familiare fortissimo. Un gesto semplice ma dal grande valore affettivo, con cui la giovane ballerina ha voluto onorare la promessa fatta prima della partenza. Conclusa l’emozionante performance, Rachele proseguirà il proprio percorso di formazione negli Stati Uniti, vivendo un’esperienza di altissimo livello artistico che rappresenta un importante tassello nella sua crescita, senza dimenticare le proprie radici e il significato speciale di questo viaggio.

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