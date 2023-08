Raoul pesca il primo granchio blu a Livorno

Foto integrale di Raoul autorizzata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il bambino, 9 anni, lo ha pescato ai Bagni Pancaldi Acquaviva nello specchio d'acqua dove sono ormeggiate le barche, lato docce, calando un retino con un pesce: "Ho aspettato tre ore, si era nascosto dietro ad un sasso". Dopodiché foto di rito con tanto di statuetta #1

“Ho aspettato tre ore, si era nascosto dietro ad un sasso”. A parlare grazie alla disponibilità della famiglia che ringraziamo, è Raoul, il bambino di 9 anni che ha pescato il primo granchio blu a Livorno (lungo la costa livornese era stato avvistato a Vada in un canale di bonifica vicino alle spiagge bianche). Per l’esattezza, lo ha pescato ai Bagni Pancaldi Acquaviva nello specchio d’acqua dove sono ormeggiate le barche, lato docce. “Un mio amico ed io lo avevamo notato vicino alle barche – prosegue – allora io ho preso il retino e l’ho calato in acqua con un pesce come esca”. Dopo una lunga attesa, dalle 16 alle 18.30/19 del 21 agosto, Raoul e i suoi amici sono riusciti a tirarlo su davanti ai tanti bagnanti incuriositi. Dopodiché foto di rito con retino e statuetta #1.

