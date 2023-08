Samuele pesca un granchio blu ai Bagni Tirreno

Foto di Samuele autorizzata dalla famiglia che ringraziamo

Il babbo: "Samuele era molto contento soprattutto quando dopo averlo tirato su con il retino molti bagnanti si sono avvicinati incuriositi"

Tra i giovanissimi livornesi ad aver pescato nel corso dell’estate 2023 un granchio blu c’è anche Samuele, 8 anni e mezzo. “Lo ha pescato con il retino domenica 13 agosto ai Bagni Tirreno – spiega il babbo Alessandro che ringraziamo per essersi messo in contatto con la redazione – Per l’esattezza, nella spiaggetta vicino all’ingresso dello stabilimento. Dopo averlo messo in un secchiello vista anche la vicinanza abbiamo pensato di portarlo al vicino Acquario. Samuele era molto contento soprattutto quando molti bagnanti si sono avvicinati incuriositi”. Nell’ordine dunque Mattia, Samuele e Raoul (Mattia e Raoul ai Bagni Pancaldi) sono stati tra i primi a Livorno a pescare il crostaceo.

Condividi: