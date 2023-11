Riaperta nel pomeriggio del 24 novembre la Variante

La Variante riasfaltata

Sono iniziate poco prima delle 15 del 24 novembre le operazioni di rimozione del cantiere in Variante direzione sud che poco dopo hanno portato alla riapertura graduale della strada

Sono iniziate poco prima delle 15 del 24 novembre le operazioni di rimozione del cantiere in Variante direzione sud, operazioni che poco dopo hanno portato alla riapertura graduale della strada. Nel giro di qualche ora la strada riaprirà completamente. Come annunciato da Anas in un comunicato, i lavori riguarderanno entrambe le carreggiate della Variante di Livorno dal km 310 al km 316. Per contenere i disagi viene eseguito un singolo tratto alla volta, a partire appunto dal cantiere in corso di ultimazione. A seguire sarà riaperta la rampa dello svincolo e, dopo la sospensione invernale, si procederà sui tratti successivi.

