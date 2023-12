Riapre dopo 18 anni il corridoio tra le due scalinate del Comune

Completamente ristrutturato, ospita una mostra con pannelli e contenuti digitali sulle cose fatte e su quelle in programma ed è visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Comune

A margine della conferenza stampa di fine anno Livorno a colori una sorpresa: i presenti sono stati condotti alla scoperta di un luogo inedito chiamato “Opere in Comune”, chiuso da ben 18 anni, al quale si accede attraverso la porta sita tra le due scalinate del Comune. Oggi completamente ristrutturato, ospita una mostra organizzata con pannelli e contenuti digitali sulle cose fatte e su quelle in programma relative alla città ed è visitabile gratuitamente negli orari di apertura di Palazzo Civico. Il sindaco ha spiegato che ora ospita questa mostra ma si può cambiare e allestire come si vuole anche in base a chi verrà in futuro. Sono pannelli smontabili.

