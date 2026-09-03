Riapre la Chiesa di San Tobia al cimitero della Cigna

Intervento da circa 200mila euro per restituire alla città un luogo dedicato al culto, alla commemorazione e al commiato dei defunti

di Giulia Bellaveglia

La Chiesa di San Tobia, all’interno del cimitero comunale La Cigna, torna ad essere fruibile. Si è concluso l’intervento di riqualificazione curato dal Comune, inserito nel programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale cittadino. I lavori hanno riguardato principalmente il consolidamento strutturale e il ripristino della copertura, con importanti interventi sulle strutture lignee, oltre alla riqualificazione del retroaltare e dell’ingresso. “Avere un luogo adatto, dignitoso e bello nel quale salutare i propri cari è sicuramente una cosa che ci fa molto piacere aver realizzato – sottolinea l’assessora al bilancio e ai servizi cimiteriali Viola Ferroni –. Quando sono entrata qui per la prima volta cinque anni fa, era un posto veramente irriconoscibile rispetto a quello in cui siamo oggi. Grazie a questo intervento, le persone potranno salutare i propri defunti anche qua dentro, cosa che negli ultimi periodi non era stata possibile”. Le operazioni hanno interessato in particolare le falde nord e ovest. Dopo lo smontaggio del manto, sono stati recuperati e riutilizzati i materiali storici ancora in buono stato. Le verifiche sugli elementi lignei hanno permesso di individuare le parti degradate: travi e arcarecci sono stati sostituiti con nuovi elementi in legno di castagno, mentre la struttura portante è stata rinforzata con supporti in acciaio. Recuperato anche il pianellato in cotto e realizzati nuovi canali di gronda e sistemi permanenti di sicurezza. “Si è trattato di un’azione importante che ha consentito di riacquisire e restituire alla città questo spazio, rendendolo nuovamente fruibile – spiega l’assessore alle opere pubbliche Federico Mirabelli -. Il costo complessivo è stato di circa 200mila euro, di cui 95mila destinati alla copertura”. La priorità era riaprire la chiesa senza attendere ulteriori lavori. Una riapertura importante anche per la Diocesi e per le famiglie. “Era essenziale per la città – afferma don Alessandro Merlino – Nel passato si andava in Corea, nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima, oppure si veniva semplicemente qui al cimitero per una preghiera di suffragio. I funerali, però, non venivano celebrati. Ora San Tobia potrà tornare ad essere luogo di culto, commemorazione e commiato”.

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