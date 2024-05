Ricchissima giornata di eventi: “Livorno anche oggi ha vinto”

Una foto per tutte: lo stupore di Tommaso durante lo spettacolo di bolle e circo di Enrico, della scuola di circo Saltinbancocirko, alla Sagra dei Baccelli

Un entusiasta Luca Salvetti commenta: "Se mi avessero chiesto nel 2019 come immaginavo Livorno nel 2024 ecco, me la immaginavo così. Impressionante l'apprezzamento dei turisti alla scoperta della città"

“Livorno anche oggi ha vinto”. Sono le parole di un entusiasta Luca Salvetti che commenta così una giornata, quella di oggi 5 maggio, ricca, ricchissima, di eventi. A cominciare dallo sbarco di migliaia di croceristi per i quali il Comune, in collaborazione con Fondazione Goldoni, ha organizzato un concerto lirico di benvenuto in piazza del Municipio con la Banda Città di Livorno in piazza Grande. Proseguendo poi con il Mercato Centrale che ha aperto le sue porte (“ringraziamo l’amministrazione – spiega il presidente del Ccn Modì Simone Toschi – che ci ha dato subito il patrocinio e la possibilità di organizzare gli eventi. Inoltre, ringrazio tutti i miei colleghi sia dentro che fuori il mercato. E’ stata una bella giornata tra i turisti venuti qui la mattina e i livornesi nel pomeriggio”); passando per la Sagra dei Baccelli, la pedalata Bimbinbici di Fiab, all’interno del Sulla Felicità Festival, alla quale hanno partecipato mille persone (tantissime le famiglie); e ancora il trofeo di gare remiere Lubrani-Meoni e la gara di basket della Pielle (il 4 maggio quella della Libertas); senza dimenticare i musei aperti per la prima domenica del mese, i quattro giorni di eventi per i 100 anni del Silos Granario (con la mostra Photosilos che ha fatto il pieno di visitatori) e naturalmente gli eventi alla Terrazza Mascagni organizzati e coordinati da Fondazione Lem: dal 5e5 day con l’associazione tortati di Cna alla mostra Guitar & Keys a Eden passando per gli stand tra prevenzione e volontariato della Svs (di cui abbiamo pubblicato un post dedicato su Fb e Ig). “Se mi avessero chiesto nel 2019 come immaginavo Livorno nel 2024 ecco, me la immaginavo così – prosegue Salvetti – Quella di oggi è una giornata che segue quella della scorsa settimana in cui Livorno ha mostrato la parte più bella e coinvolgente. Impressionante l’apprezzamento dei turisti alla scoperta della città: sia quelli che si sono imbarcati sia quelli che oggi hanno girato. Non è solo questo quello che serve a Livorno, ma prima non c’era ed è senz’altro un bellissimo inizio”.

