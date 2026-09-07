Rifiuti abbandonati in via di Salviano, scattano le indagini

Scoperti da un operatore sacchi di rifiuti indifferenziati lasciati a ridosso di un cestino e di una fontanella. Aamps/Retiambiente e Polizia Municipale al lavoro per individuare i responsabili

Non si può certamente definire un compleanno “eco-sostenibile” quello che è stato organizzato nella giornata del 6 settembre portandolo poi ad abbandonare numerosi sacchi contenenti rifiuti indifferenziati in via di Salviano, angolo via di Levante, a ridosso di un cestino getta-carte a pochi passi della fontanella per l’erogazione dell’acqua potabile pubblica. Ad accorgersene un operatore di quartiere di Aamps/Retiambiente che questa mattina ha allertato gli Ispettori Ambientali e la Polizia Municipale favorendo l’avvio delle indagini per risalire all’autore dell’abbandono. A seguire l’area è stata completamente pulita. “Atti come questi sono deplorevoli anche perché causano condizioni di degrado che potrebbero essere evitate con pochi gesti e maggiore accortezza” spiegano dall’azienda. “A tal proposito ricordiamo che per tali occasioni è fruibile il servizio “stoviglioteca” ideato in collaborazione all’ufficio Cura dello spazio pubblico e della città del Comune di Livorno: basta chiamare il numero telefonico 3701590140 o presentarsi al Centro del riuso creativo di Via Cattaneo 81 per prenotare gratuitamente il kit dedicato composto da piatti e bicchieri lavabili e riutilizzabili dopo un’opportuna igienizzazione”. “E’ una valida opportunità – aggiunge Giovanna Cepparello, assessora alla Gestione dei rifiuti e all’igiene ambientale del Comune di Livorno per contribuire a ridurre la produzione dei rifiuti e chiudere i festeggiamenti rispettando l’ambiente, le normative e i tanti frequentatori di parchi e giardini pubblici”.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420

Degrado urbano: email [email protected]

Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.

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