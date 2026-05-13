Rifiuti speciali nell’isola ecologica di Sant’Anna: scatta l’indagine

Foto inviata nel comunicato stampa

Avviate le indagini per possibile illecito penale. Dall'assessora Cepparello e dall'amministratore Iacomelli il richiamo ad un uso corretto della struttura, mentre si valuta un rafforzamento dei controlli

Una bombola del gas, un serbatoio per anidride carbonica e un contenitore per l’addolcimento dell’acqua. Sono i rifiuti che gli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente, si legge in un comunicato stampa, hanno trovato all’interno dell’isola ecologica Sant’Anna nella via omonima a disposizione delle utenze non domestiche del quartiere Venezia per il conferimento quotidiano dei rifiuti differenziabili. Ad accorgersene gli operatori addetti alla raccolta che hanno individuato i rifiuti speciali il cui smaltimento deve invece avvenire a cura di ditte specializzate. Prefigurandosi un reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023, gli Ispettori Ambientali hanno subito favorito l’avvio delle indagini coinvolgendo il comando della Polizia Municipale. “L’isola ecologica in questione – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico Aamps/Retiambiente – dovrebbe essere utilizzata con il massimo scrupolo collocandovi solo quei rifiuti attentamente differenziati prodotti durante l’attività. Ciò nonostante, pur constatando che la maggior parte dei commercianti si presta con cura, ve ne sono alcuni che ne fanno un uso improprio causando disagi e condizioni di igiene e decoro inaccettabili sia dai cittadini che dai nostri lavoratori. Confidiamo – conclude Iacomelli – che tale criticità si risolva nell’immediatezza, anche per evitare di spendere ulteriori risorse in pressoché continue azioni di manutenzione alla struttura”. “La collaborazione degli esercenti – aggiunge Giovanna Cepparello, assessora alla Gestione dei rifiuti e igiene ambientale Comune di Livorno – risulta di fondamentale importanza per la prosecuzione di tale servizio. L’azienda si sta prodigando con il massimo sforzo per favorire l’erogazione di un servizio straordinario efficiente. Apprezziamo molto l’impegno delle associazioni di categoria che sono attive nel coinvolgimento mirato di tutti i commercianti della zona al rispetto delle regole che sottostanno all’utilizzo della struttura. Valuteremo se vi fossero i presupposti per introdurre ulteriori migliorie – conclude Cepparello – e monitoreremo la situazione sia con il supporto della Polizia Municipale sia degli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©