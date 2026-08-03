Rimossa un’auto abbandonata usata come giaciglio

Intervento in via Gobetti dopo le segnalazioni dei residenti. Gli ispettori ambientali di Aamps/Retiambiente hanno bonificato il mezzo e l'area circostante prima della rimozione: all'interno trovati anche rifiuti infiammabili

Ormai da tempo risultava fermo in via Gobetti nel quartiere Corea non distante dall’edificio scolastico e dalle case. Gli abitanti avevano colto che alcuni soggetti vi entravano ed uscivano in orari diurni e notturni. Per questo avevano avvisato il comando della Polizia Municipale che, supportato dagli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente, è prontamente intervenuta provvedendo alla rimozione del veicolo risultato abbandonato. A seguito delle opportune indagini si è constatato che il veicolo era utilizzato anche come giaciglio e, presumibilmente, come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo dapprima gli operatori di Aamps/Retiambiente hanno provveduto alla rimozione di rifiuti risultati anche infiammabili, alla disinfezione e alla pulizia dell’abitacolo della vettura e allo spazio circostante permettendo poi alla Polizia Municipale di rimuoverla liberando l’area tornata pulita.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: 0586820420

Degrado urbano: [email protected]

Abbandono rifiuti: [email protected], [email protected], [email protected], numero verde AAMPS: 800 031 266.

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