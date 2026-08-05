Rimosse quasi 6 tonnellate di rifiuti
Intervento congiunto di Aamps/Retiambiente e Polizia Municipale. Otto gli operatori che con mezzi dedicati si sono attivati in via Enriques e via della Ferrovia
Tre tonnellate di ingombranti, 2 tonnellate di rifiuti indifferenziati e 600 kg di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento di Aamps/Retiambiente, realizzato tra ieri 4 luglio e oggi 5 luglio nella zona industriale a nord della città con il coordinamento degli uffici tecnici preposti del Comune di Livorno, ha permesso di raccogliere ed eliminare dalla strada quasi 6 tonnellate di rifiuti complessivi che verranno avviati al corretto smaltimento. Otto gli operatori in totale con mezzi dedicati si sono attivati in via Enriques e via della Ferrovia dapprima smistando il materiale abbandonato eppoi procedendo all’effettiva rimozione. Anticipatamente gli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente, a supporto della Polizia Municipale, avevano “setacciato” l’area per individuare gli eventuali autori degli abbandoni e favorire l’avvio delle relative indagini. Da segnalare, si legge in un comunicato stampa, che i rifiuti rimossi si trovavano su un’area privata e i costi della rimozione, per l’ammontare di circa 4.000 €, saranno addebitati anche ad un soggetto privato che ha collaborato alla realizzazione dell’intervento.
Per contribuire al decoro della città:
Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420
Degrado urbano: email [email protected]
Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.
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