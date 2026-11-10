Rimossi nove veicoli abbandonati nei quartieri nord

I mezzi, ormai fuori uso, saranno rottamati. Nel dettaglio, le rimozioni hanno riguardato: un'auto in Largo dei Risicatori, due auto in via Filzi, una microcar e un'auto in via dei Cordai, un'auto in via Piombanti, un'auto in via dei Cipressi, un'auto in via Fonte Santo Stefano e un autocarro in via dei Materassai

Nove veicoli abbandonati da tempo nelle strade e nei parcheggi dei quartieri nord della città sono stati rimossi dalla Polizia Locale nell’ambito delle attività di contrasto al degrado urbano. L’intervento, si legge in un comunicato stampa, è stato effettuato il 4 novembre dagli agenti del Servizio Territoriale del Comando, con il supporto di una ditta specializzata, al termine di un lavoro di individuazione e verifica dei mezzi svolto in collaborazione con il Consiglio di Zona 1, particolarmente attento alle problematiche legate al decoro e alla vivibilità dei quartieri nord. I veicoli, ormai fuori uso e in diversi casi privi di parti essenziali, si trovavano da tempo abbandonati sul territorio. Una volta completate le procedure amministrative previste, saranno avviati alla rottamazione, con costi a carico dei rispettivi proprietari. Nel dettaglio, le rimozioni hanno riguardato: un’autovettura nel parcheggio di Largo dei Risicatori, due autovetture in via Filzi, una microcar e un’autovettura in via dei Cordai, un’autovettura in via Piombanti, un’autovettura in via dei Cipressi, un’autovettura in via Fonte Santo Stefano, un autocarro in via dei Materassai. L’attività della Polizia Locale non si ferma ai quartieri nord. I controlli per individuare e rimuovere i veicoli abbandonati proseguono anche nel resto della città e già nel corso dello stesso mese di novembre sono previsti nuovi interventi, con particolare attenzione ai quartieri sud. L’obiettivo è restituire spazio e decoro alle strade cittadine, eliminando situazioni di abbandono che incidono sulla qualità degli spazi pubblici e sulla vivibilità dei quartieri.

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