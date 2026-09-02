Rinasce “INBAR” Livorno e Arcipelago Toscano: siglato gemellaggio con l’Ordine degli Architetti

Una storia che continua, unendo le radici del passato alle sfide del futuro. Dopo un lungo periodo di inattività, si ricostituisce ufficialmente la sezione Livorno e Arcipelago Toscano dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR)

Una storia che continua, unendo le radici del passato alle sfide del futuro. Dopo un lungo periodo di inattività, si ricostituisce ufficialmente la sezione Livorno e Arcipelago Toscano dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR). La rinascita dell’associazione punta a rimettere al centro del dibattito locale la progettazione sostenibile, il risparmio delle risorse e la qualità dell’abitare, raccogliendo l’eredità dello storico corso nazionale di bioarchitettura organizzato a Portoferraio nel 2002.

Il vero e proprio motore di questa ripartenza è il solido gemellaggio siglato con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Livorno. Non si tratta di una semplice collaborazione externa, ma di una vera e propria sinergia strutturale: tra i soci fondatori della nuova sezione INBAR figurano infatti i vertici stessi dell’Ordine, tra cui la presidente Roberta Cini, la consigliera segretaria Claudia Ceccherelli e i consiglieri Enrico Andrea Bientinesi e Alessandro Pastorelli. Questo legame diretto permetterà di unire le forze per costruire una rete capillare tra istituzioni, professionisti e realtà locali.

L’ufficializzazione della sezione è avvenuta alla presenza della presidente nazionale INBAR, Arch. Anna Carulli, e della coordinatrice dell’Area Centro, Ing. Daniela Brighi. Il nuovo organo direttivo locale è guidato da:

Arch. Valentina Tosi (Coordinatrice)

Arch. Massimiliano Pardi (Segretario)

Ing. Giampaolo Munafò (Tesoriere)

Arch. Federico Mazzei e Arch. Claudia Ceccherelli (Consiglieri)

Fanno parte del gruppo dei Soci Fondatori anche l’Arch. Nicola Ageno, l’Ing. Stefano Sederini e l’Ing. Carlo Cappagli.

L’obiettivo condiviso da INBAR e dall’Ordine degli Architetti è costruire una rete solida tra istituzioni, ordini professionali, tecnici e realtà locali per mettere la qualità della progettazione al servizio delle urgenze ambientali della costa e delle isole.

La Presidente dell’Ordine degli Architetti, Roberta Cini, afferma: «Abbiamo fortemente voluto la Sezione INBAR Livorno e Arcipelago Toscano per iniziare una nuova stagione di confronto, formazione, ricerca e divulgazione aperta a tutti nel nostro territorio. Al centro dell’agenda ci saranno i grandi temi della transizione ecologica: bioarchitettura, rigenerazione urbana, adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza climatica, con un’attenzione speciale alle fragilità dei territori costieri e insulari».

La neonata sezione è già operativa e si prepara ad avviare nelle prossime settimane i primi tavoli di lavoro e i primi incontri aperti a tecnici, istituzioni e cittadini.

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