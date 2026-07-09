Rio Maggiore, inaugurato il nuovo ponte di via Toti
Taglio del nastro con il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Luca Salvetti. L'intervento ha previsto l'apertura del canale, l'adeguamento dell'alveo e la realizzazione del nuovo ponte
È stato inaugurato il nuovo ponte di via Enrico Toti, al termine dei lavori del Tratto 3 dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, gli assessori Federico Mirabelli e Giovanna Cepparello, insieme ai tecnici comunali e del Genio Civile. Il progetto di mitigazione del rischio idraulico ha previsto la demolizione del tombamento esistente del Rio Maggiore e la realizzazione di un canale a cielo aperto di dimensioni maggiori, adeguate al deflusso delle portate calcolate mediante un apposito studio idraulico. La nuova sezione del canale a cielo aperto è stata realizzata in cemento armato con una platea orizzontale e muri di sponda verticali che la delimitano lateralmente. Il Tratto 3 dell’intervento, appena concluso, ha riguardato l’apertura del canale e l’adeguamento dell’alveo da via Rodocanacchi a via Toti, compreso il nuovo ponte di via Toti. Il ponte è stato realizzato in cemento armato con lastre predalles autoportanti per la soletta carrabile, generando una sezione idraulica per il canale di 10 metri di larghezza e 6 di altezza, in accordo con il dimensionamento idraulico approvato con il progetto di fattibilità tecnico-economica. Al fine di limitare le aree di scavo, e vista la presenza di acqua di falda a una quota superiore rispetto al fondo dello scavo previsto, è stata realizzata una paratia in sinistra idraulica composta da jet-grouting e pali di medio diametro. Il presidente Giani: “Ritengo che l’intervento di 6 milioni euro per la realizzazione del progetto di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore sia uno dei motivi di orgoglio e soddisfazione del nostro settore, quello della protezione civile e della difesa del suolo”.
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