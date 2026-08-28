Rischio idraulico, Comune e Consorzio rafforzano la manutenzione

Al via gli interventi in vista della stagione delle piogge: sfalci, rimozione della vegetazione, pulizia dei ponti e ripristino delle sponde. Salvetti: "Il piano di messa in sicurezza è arrivato al 70-80% delle opere previste"

di Giulia Bellaveglia

Livorno si prepara alla stagione autunnale rafforzando le attività di manutenzione contro il rischio idraulico. Ad occuparsene, in collaborazione, Comune e Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa attraverso una convenzione che consente all’ente di bonifica di gestire le operazioni su corsi d’acqua di competenza comunale. Le attività riguardano il taglio della vegetazione, la rimozione di piante che possono ostacolare il deflusso delle acque, la risagomatura delle sezioni e il ripristino degli scoscendimenti delle sponde. “Il periodo è indubbiamente propizio – spiega il sindaco Luca Salvetti – perché siamo a cavallo tra agosto e settembre, una fase nella quale si rischia di passare dalla siccità alle piogge intense. Il percorso avviato dal Comune dopo l’alluvione del 2017 e il piano regionale di messa in sicurezza idrogeologica, da circa 110 milioni di euro, è arrivato ad una realizzazione pari al 70-80% delle opere previste. Tra gli interventi ancora attesi figurano quelli nella zona dei Tre Ponti e di via Cattaneo”. Le ex “Colline” gestiscono 167 chilometri di aree acquatiche, intervenendo con maggiore frequenza sui circa 70 chilometri che attraversano centri abitati e aree più critiche. “La manutenzione ordinaria – afferma il presidente Francesco Filippi – viene finanziata attraverso il contributo di bonifica e prevede due passaggi. Il primo, prima dell’estate, è utile a monitorare il corso d’acqua tenendo conto anche della biodiversità. Il secondo viene effettuato in questo periodo e garantisce uno scolo delle acque più appropriato”. Tra gli interventi in convenzione sono state effettuate ad aprile le pulizie delle “trappole” sul Rio Ardenza, Botro Felciaio, Botro Banditella e Botro Giuncaiola. A marzo e nei mesi successivi sono state inoltre pulite le luci di numerosi ponti, tra cui quelli sul Rio Maggiore, Rio Cigna, Botro Felciaio, Botro Querciaio, Botro Molino e Botro Quercianella. A luglio sono stati eseguiti anche gli sfalci delle fossette di via Del Levante e nell’area dei Tre Ponti. Il Consorzio ha inoltre in gestione due impianti idrovori, alla Paduletta e al sottopasso di via Firenze, oltre ad otto casse di espansione. “Interveniamo sia con le manutenzioni ordinarie, sia durante o dopo gli eventi – aggiunge il direttore generale Roberto Pandolfi –. A breve partiranno anche i lavori sulla sponda destra del torrente Chioma, mentre sull’impianto idrovoro di via Firenze è previsto un ulteriore intervento per mitigare le criticità ancora presenti”.

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