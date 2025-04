Circolazione in ripresa dopo l’incendio tra Quercianella e Livorno

Circolazione ferroviaria in graduale ripresa sulla linea Pisa – Roma dopo l’intervento dell’autorità giudiziaria a seguito di un incendio in prossimità dei binari fra Livorno e Quercianella. La circolazione è stata fortemente rallentata dalle prime ore del mattino per l’incendio. Dopo lo spegnimento e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, sono intervenuti i tecnici di RFI per ripristinare la piena funzionalità della linea.

