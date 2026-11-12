Ritrovata una granata in un’area boschiva attigua a via di Popogna
Gli specialisti del 2º Reggimento Genio Pontieri l'hanno fatta brillare in una cava. Si trattava di un ordigno d'artiglieria da 105 millimetri risalente alla Seconda guerra mondiale
Doppio intervento, stamattina, degli artificieri dell’Esercito tra Livorno e Rosignano Marittimo per verificare e mettere in sicurezza alcuni oggetti sospetti. Il primo intervento si è svolto a Livorno, in un’area boschiva attigua in via di Popogna, dove gli specialisti del 2º Reggimento Genio Pontieri sono intervenuti per recuperare una granata d’artiglieria da 105 millimetri risalente alla Seconda guerra mondiale, caricata ad alto esplosivo. L’ordigno è stato messo in sicurezza e successivamente trasportato in una cava della zona, dove è stato fatto brillare in condizioni controllate. Conclusa l’operazione a Livorno, la squadra di artificieri si è trasferita a Rosignano Marittimo, dove era stata segnalata la possibile presenza di una mina. Dopo le verifiche sul posto, il presunto ordigno si è rivelato in realtà un semplice disco metallico, senza alcuna natura esplosiva.
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