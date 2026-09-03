Ritrovato e riconsegnato dagli operatori Aamps il portafoglio smarrito

La proprietaria ha insistito per offrire una ricompensa ma loro hanno rifiutato e cosi ha deciso di ringraziarli pubblicamente. Purtroppo i 500 € non erano presenti

La buona notizia è arrivata oggi, 3 settembre, a poche ore dallo smarrimento. È stato infatti ritrovato il portafoglio che una donna aveva perso a Colline. A trovarlo per terra sono stati due operatori Aamps durante il loro turno di lavoro che hanno verificato i documenti riuscendo così a risalire alla proprietaria. All’interno, purtroppo, non erano più presenti i 500 euro. Gli operatori hanno quindi atteso la proprietaria per poterle riconsegnare quanto ritrovato che ha insistito per offrire una ricompensa ma loro hanno preferito rifiutarla, rispondendo semplicemente: “Va bene così“. La donna ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento agli operatori Aamps per il loro comportamento, sottolineando il valore di un gesto di onestà compiuto durante una normale giornata di lavoro.

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