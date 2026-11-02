Sabrina Salerno e tanti artisti al Teatro Goldoni contro la violenza sulle donne

Presentata la serata di spettacolo e impegno sociale Cambiamo Musica! Sul palco Sabrina Salerno, Jalisse, Karma B, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Simona Atzori, Angela Cotterle, Michele Crestacci, Alessandro Malerba e The Galex. L'intero ricavato sarà devoluto al Centro Donna. Tramonti: "Fondazione Lem sostiene l'evento dalla prima edizione"

Livorno si prepara ad accogliere nuovamente “Cambiamo Musica!”, il prestigioso evento di spettacolo, musica, teatro e danza a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, che torna sul palco del Teatro Goldoni domenica 15 novembre alle ore 18.00. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione consecutiva nella città labronica, è promossa da Humana Lab con l’organizzazione curata da Andromedart. L’evento gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno ed è stato fortemente voluto dal Sindaco Luca Salvetti e dalla Vicesindaca Libera Camici per ribadire l’impegno concreto della città sui temi dei diritti e della parità di genere. Cambiamo musica si avvale anche del sostegno dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e dalla Fondazione Teatro Goldoni. Nato nel 2015 da un’idea di Alice Graziadei dell’Università di Bologna (dove ha debuttato allo storico Teatro Duse) come compimento di un percorso di sensibilizzazione sulla violenza di genere, il progetto vede la direzione artistica di Valeria Iaquinto (cantante, vocal coach e manager) affiancata dalla project manager Marta Priore (Andromedart) per il coordinamento organizzativo generale. Come ogni anno, a rendere unico lo spettacolo è la generosa partecipazione di grandi protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano che hanno scelto di esibirsi a titolo gratuito a sostegno di questa causa etica e sociale. Sul palcoscenico del Goldoni salirà un parterre di assoluto rilievo, guidato dalla carica e dal carisma di Sabrina Salerno, icona pop e televisiva di calibro internazionale, e dall’ironia colta e teatrale delle Karma B, il celebre duo drag composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, noto volto televisivo e voce impegnata sui temi dell’inclusione e dei diritti civili.

La canzone d’autore sarà rappresentata da due storiche interpreti della musica italiana: Mariella Nava, raffinata cantautrice e compositrice da sempre attenta alle tematiche sociali e al racconto del mondo femminile, e Grazia Di Michele, punto di riferimento del cantautorato, della musicoterapia e dell’insegnamento vocale, che sarà direttrice artistica della kermesse labronica Effetto Venezia per il quarto anno consecutivo nel 2027. A loro si unisce l’inconfondibile sintonia artistica dei Jalisse, il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori del Festival di Sanremo 1997 con Fiumi di parole.

L’arte coreutica e la narrazione visiva vedranno invece protagonista l’emozionante presenza di Simona Atzori, ballerina, pittrice e scrittrice simbolo di grazia e determinazione, accompagnata sul palco dal danzatore professionista Salvatore Perdichizzi, già solista del Teatro alla Scala di Milano. Il cast si arricchisce poi del fresco talento della giovane cantautrice triestina Angela Cotterle, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, delle capacità virtuosistiche del chitarrista Alessandro Malerba, protagonista all’ultima stagione di Tú Sí Que Vales, e dell’energia radicata nella comicità e nel teatro di narrazione con l’attore labronico Michele Crestacci e il travolgente gruppo comico-musicale livornese The Galex. A guidare il pubblico nel ritmo della serata sarà la collaudata coppia di conduttori Rosaria Renna, voce storica ed elegante di Radio Monte Carlo, insieme a Gian Luca Bonetta, presentatore e speaker radiofonico nazionale.

L’impianto musicale dello spettacolo si avvarrà anche dell’apporto di apprezzate realtà artistiche del territorio: il comparto corale vedrà l’unione dei cori SpringTime, Monday Girls e delle voci bianche Incanto dell’IC “Bartolena”, tutti diretti dal Maestro Cristiano Grasso, musicista impegnato da anni in prima linea nella promozione sociale e alla guida dei cori nei contesti penitenziari di Livorno e Gorgona.

La serata sarà inoltre impreziosita dalle suggestive coreografie della scuola Danzaria di Collesalvetti e dalle performance canore dei giovani talenti dell’associazione musicale Il Pentagramma di Pisa, insieme alla collaborazione dell’associazione Forme Sonore di Bologna.

Anche per l’edizione 2026, l’impegno sociale di “Cambiamo Musica!” si traduce in un sostegno tangibile: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al Centro Donna del Comune di Livorno. Un contributo prezioso per sostenere i percorsi di supporto a favore delle donne vittime di maltrattamenti e dei loro figli sul territorio.

Humana Lab, promotrice dell’edizione 2026 di Cambiamo Musica, è un’associazione fondata a Pisa da Agnese Balducci per riportare l’umanità al centro del dibattito pubblico. Organizza incontri e tavoli di lavoro sui temi che riguardano il presente e il futuro del territorio e del Paese: il lavoro, la scuola, i diritti, l’Europa. Ascolta chi i problemi li vive, li approfondisce con dati e punti di vista diversi, e offre uno spazio in cui il confronto si trasforma in proposte concrete. Anche, e soprattutto, quando le idee non coincidono.

L’evento vede anche la partecipazione di una ricca rete di sponsor locali: A.S.A. S.p.A., Arte Casa, Associazione Tortai Livornesi Cna, Bagni Lido, Confezioni Santini, Cooperativa Itinera, Gruppo Gino Mercedes-Benz, Human Drone Team, Il Borghetto del Castello, Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Marco Tagliaferri, Nobili Pubblicità, Orchidea Istituto di Bellezza, Paola Picchi catering e RAM Energy.

La prevendita dei biglietti è attiva presso il botteghino del teatro e sui circuiti online. Per poter usufruire dello sconto i bambini ed i ragazzi devono acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro Goldoni.

Bambini fino a 10 anni compiuti: € 10

Ragazzi da 11 a 16 anni compiuti: € 15

Adulti (dai 17 anni in su): € 18

Biglietteria e informazioni presso il botteghino del Teatro Goldoni, Via Goldoni 83, Livorno – Telefono 0586 204290.

Vendita online attiva su www.goldoniteatro.it e sul circuito www.ticketone.it.

Interventi

Sindaco Luca Salvetti

“Cambiamo musica è divenuto un punto di riferimento molto partecipato per la città con la presenza al teatro Goldoni di un cast artistico variegato e di grande qualità”.

Vicesindaca Libera Camici

“Lo spettacolo è un pilastro del ricco calendario di iniziative antiviolenza promosso insieme al Centro Donna e alle associazioni cittadine.

Ritengo che sia molto importante usare l’arte come linguaggio per intercettare il pubblico più giovane, trasmettendo il valore centrale del rispetto. Mi preme ricordare che il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto al Centro Donna”.

Sonia Manetti, coordinatrice del Centro Donna, è intervenuta a nome delle tredici associazioni che cogestiscono il Centro Donna, esprimendo gratitudine alle organizzatrici (Marta Priore e Valeria Iaquinto) per l’impegno e la generosità. Inoltre ha annunciato che il “Novembre Antiviolenza” quest’anno si estenderà su 6 settimane dal 28 ottobre al 9 dicembre.

Adriano Tramonti coordinatore Fondazione Lem

“La Fondazione LEM sostiene l’evento dalla prima edizione, sia sul piano logistico, sia tramite il contributo personale dei membri dello staff.

Lo spettacolo è di alto livello e affianca momenti di riflessione a momenti artistici di grande intrattenimento e buona musica”.

Valeria Iaquinto, direttrice artistica dell’evento, ha raccontato le origini dello spettacolo, nato al Teatro Duse di Bologna con l’Università di Bologna e l’estensione della tournée a livello nazionale. Ha inoltre illustrato nel dettaglio i tantissimi ospiti e performer coinvolti. Ha terminato il suo intervento ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto lo spettacolo.

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