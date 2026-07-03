Saldi estivi al via, Confesercenti: “Data di avvio da ripensare”

Da sabato 4 luglio iniziano gli sconti estivi anche in provincia di Livorno. Confesercenti invita i consumatori a premiare le attività di vicinato e ricorda la petizione per posticipare la data e introdurre regole nazionali semplici e uguali per tutti

I saldi estivi iniziano sabato 4 luglio anche in tutta la provincia di Livorno, confermandosi un appuntamento centrale per il commercio di prossimità e un momento molto atteso dai consumatori. In un comunicato stampa Confesercenti spiega che le rilevazioni condotte a livello nazionale mostrano un interesse diffuso verso le vendite di fine stagione, accompagnato però da una crescente attenzione al budget familiare: molti acquirenti dichiarano di voler approfittare delle promozioni, ma con una disponibilità di spesa più contenuta rispetto agli anni precedenti, complice il peso del caro‑vita e dei costi fissi dell’abitazione. Le scelte di acquisto si concentrano soprattutto sui capi di uso quotidiano: calzature, t‑shirt, top, maglieria leggera, abiti e pantaloni restano le categorie più ricercate, una tendenza che si riflette anche nei negozi della provincia. I saldi continuano quindi a rappresentare un’occasione per rinnovare il guardaroba estivo con prodotti funzionali e di qualità. Preoccupa invece la crescente diffusione dei presaldi e delle promozioni anticipate, ormai presenti sia online che offline. Una parte significativa dei consumatori ha già effettuato acquisti scontati nelle settimane precedenti, riducendo di fatto la finestra commerciale in cui i saldi mantengono un valore reale per le imprese. Questa dinamica penalizza in modo particolare i negozi di vicinato del territorio livornese, che rispettano il calendario regionale e si trovano a competere con campagne promozionali che si susseguono durante tutto l’anno. “I saldi continuano ad essere attesi dai consumatori, ma il susseguirsi di iniziative promozionali ne indebolisce progressivamente il richiamo”, commenta Fabio Tinti, presidente di Confesercenti Provinciale di Livorno. “Il nodo principale resta il calendario: i saldi dovrebbero chiudere la stagione, e invece si aprono quando è appena iniziata, mentre i presaldi anticipano ulteriormente l’appuntamento. Così l’evento perde senso e impedisce ai negozi di vendere le collezioni a prezzo pieno. Anche per questo Confesercenti ha lanciato una petizione alla Camera dei Deputati, che ha già raccolto migliaia di firme di imprenditori, per posticipare la data e introdurre regole nazionali semplici e uguali per tutti, capaci di garantire un equilibrio concorrenziale reale tra negozi fisici e online”. In occasione dell’avvio dei saldi, Confesercenti Provinciale di Livorno invita i consumatori a sostenere il commercio di vicinato e a scegliere i negozi del territorio, che rappresentano un presidio fondamentale di qualità, servizio, relazione e vivibilità urbana.

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