L’uomo salvato in piazza della Vittoria incontra il carabiniere in ospedale
Il paziente è vigile e in miglioramento. I medici sottolineano come i soccorsi immediati abbiano evitato gravi conseguenze
E’ in ripresa l’uomo rianimato nei giorni scorsi in piazza della Vittoria dal carabiniere Gabriele Patetta, prima, e da un’ambulanza del 118, dopo. I due si sono incontrati in ospedale dove il militare ha potuto constatare di persona le sue condizioni e parlargli. “Si ricorda fino a poco prima di cadere, poi nulla. Si è risvegliato direttamente nel letto d’ospedale” spiega Patetta. “Mi ha detto inoltre che non ha avvertito alcuna avvisaglia”. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore. È vigile, cosciente e in fase di recupero. Determinante, come sottolineato dai medici, è stata la rapidità dei soccorsi. “Chi lo ha in cura si è complimentato con chi è intervenuto tempestivamente perché questo ha scongiurato non solo conseguenze fatali, ma anche possibili danni neurologici”. Un intervento decisivo, dunque, che dimostra ancora una volta quanto la prontezza e la formazione possano essere fondamentali.
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