Salvetti al campo scuola: “Ora la pista è al top”

Concluso l'intervento di rigenerazione, la soddisfazione del sindaco Salvetti

di Martina Romeo

Si è concluso l’intervento di rigenerazione della pista di atletica leggera del campo scuola Renato Martelli, resosi necessario dopo le criticità riscontrate. A fare il punto è stato il sindaco Luca Salvetti: “Non si tratta di una inaugurazione, essendo avvenuta qualche mese fa, ma di una rimessa a nuovo dell’impianto che ora è veramente al top”. I lavori sono stati portati avanti nelle ultime settimane con tempi rapidi. “Ora siamo di nuovo nelle condizioni di far correre centinaia di bimbi e bimbe e di farli allenare al meglio”, ha concluso Salvetti.

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