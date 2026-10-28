Salvetti al campo scuola: “Ora la pista è al top”
Concluso l'intervento di rigenerazione, la soddisfazione del sindaco Salvetti
di Martina Romeo
Si è concluso l’intervento di rigenerazione della pista di atletica leggera del campo scuola Renato Martelli, resosi necessario dopo le criticità riscontrate. A fare il punto è stato il sindaco Luca Salvetti: “Non si tratta di una inaugurazione, essendo avvenuta qualche mese fa, ma di una rimessa a nuovo dell’impianto che ora è veramente al top”. I lavori sono stati portati avanti nelle ultime settimane con tempi rapidi. “Ora siamo di nuovo nelle condizioni di far correre centinaia di bimbi e bimbe e di farli allenare al meglio”, ha concluso Salvetti.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.