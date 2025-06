Salvetti: “Indicibile e inaccettabile quanto accaduto alla Terrazza”

Immagine del sindaco tratta dal video realizzato stamattina

"Basta pazienza o sopportazione. Individueremo e denunceremo chi Livorno non la ama. Il nostro lavoro di valorizzazione della città non può essere messo in discussione". Sul posto si sono prontamente recati gli operatori Aamps per ripristinare il decoro

“Una cosa indicibile, inaccettabile, di una inciviltà assoluta”. Il sindaco Salvetti si è recato alla Terrazza Mascagni da dove stamattina una cittadina ha postato sul gruppo Fb La Nostra Livorno alcune fotografie dei rifiuti abbandonati sotto alle panchine in muratura. Foto che evidentemente sono “arrivate” anche al primo cittadino che nel video pubblicato poco fa, “da uno dei luoghi più suggestivi e iconici della città”, annuncia: “Il nostro lavoro di valorizzazione della città non può essere messo in discussione da chi Livorno non la ama. Sappiate che verso chi frequenta la Terrazza in questo maniera non ci sarà più un atteggiamento di sopportazione o pazienza. La polizia municipale passerà qui di notte per individuare e denunciare chi si comporterà in questo modo”. Sul posto si sono prontamente recati gli operatori Aamps per ripristinare il decoro. Nei giorni scorsi avevamo pubblicato su Facebook la lettera aperta di Mr Green riguardo i rifiuti abbandonati al Moletto di Ardenza.

