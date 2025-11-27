Salvetti: “Livorno sta cambiando. Ecco il nuovo porto turistico”
Salvetti: "La nostra città si conferma tra le città italiane con il maggior numero di cantieri attivi e luoghi in piena trasformazione"
“Stiamo cambiando Livorno. La nostra città si conferma tra le città italiane con il maggior numero di cantieri attivi e luoghi in piena trasformazione”. A dirlo è il sindaco Salvetti mostrando come sarà il nuovo porto turistico tra il Ponte dei Francesi e la darsena di Porta a Mare. Solo l’ultimo di tanti interventi realizzati e in corso. “Negli ultimi sei anni – spiega il primo cittadino – numerosi interventi hanno ridisegnato il volto urbano: da Piazza del Luogo Pio al lungomare di Antignano, passando per via Marradi e via Ricasoli, fino alla riqualificazione delle Fortezze e di tanti altri spazi, grandi e piccoli. Attualmente, i lavori più significativi riguardano le Terme del Corallo, l’area davanti al Cisternone, i portici di via Grande, le aree mercatali di via Buontalenti, il nuovo parco sportivo di via San Marino e numerosi progetti nei quartieri nord, tra cui scuole, il Centro per la famiglia e la nuova Chiccaia. Il tutto grazie all’impegno, ai progetti, alle risorse e al lavoro condiviso di molti”.
