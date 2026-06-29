Salvetti: “Piazza Garibaldi lavabile e più sicura”. Perini: “Il costo va valutato nel suo complesso”

Dopo le polemiche sulla nuova pavimentazione di piazza Garibaldi, il sindaco e l'assessora Cepparello hanno illustrato lo stato degli interventi. Dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Perini arriva una replica sui costi e risultati dell'operazione

Prosegue il confronto politico sulla riqualificazione di piazza Garibaldi. Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti e l’assessora alla Mobilità e Decoro Urbano Giovanna Cepparello hanno incontrato la stampa per fare il punto sugli interventi realizzati e rispondere alle polemiche delle ultime settimane. A stretto giro è arrivata anche la presa di posizione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che ha contestato la ricostruzione dell’amministrazione. Il sindaco ha ribadito che gli interventi rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione urbana e urbanistica (clicca qui per vedere il video) finalizzato ad aumentare sicurezza e vivibilità dell’area. “Gli interventi in piazza Garibaldi fanno parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona”, ha dichiarato Salvetti, ricordando che la chiusura al traffico di auto e scooter è stata decisa anche per contrastare degrado e spaccio. Sul floor painting, finito al centro delle polemiche, il primo cittadino ha spiegato che “sebbene inizialmente sembrasse degradata a causa della resina dei tigli e del caldo, dai test tecnici è stato confermato che è perfettamente lavabile con macchinari specifici e acqua”. Già nella mattinata odierna, ha aggiunto, Aamps ha effettuato una prima prova di pulizia e “il colore è riaffiorato nitido”. Salvetti ha inoltre ricordato che prosegue la rimozione delle baracchine, con alcune già eliminate e le restanti destinate alla demolizione dopo la manovra di bilancio. La piazza è stata inoltre dotata di un numero maggiore di telecamere di videosorveglianza e di un nuovo impianto di illuminazione. “Gli interventi mirano a supportare il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite, come lo spaccio”, ha concluso. L’assessora Giovanna Cepparello ha annunciato che sarà programmata una pulizia periodica della pavimentazione con lavapavimenti idonee a rimuovere la resina dei tigli. Ha inoltre precisato che il rifacimento delle strade circostanti, per un investimento di 175 mila euro, rappresenta un intervento distinto dall’opera artistica. “Entro pochi giorni verrà completata la segnaletica definitiva per chiarire le zone di sosta e transito”, ha spiegato, aggiungendo che saranno realizzati anche gli stalli per il carico e scarico merci e le aree “compra e vai“, mantenendo l’accesso ai garage dei residenti e la sosta per le persone con disabilità.

Di diverso avviso il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini (clicca qui per vedere il video pubblicato sulla sua pagina Fb), che contesta la ricostruzione dell’amministrazione sul costo dell’intervento. Secondo Perini, il valore dell’opera non dovrebbe limitarsi alla sola realizzazione del floor painting, ma comprendere anche le opere stradali necessarie alla sua esecuzione. “Se hai pitturato la pedonale sopra un asfalto che hai dovuto rifare perché fosse idoneo, anche quello è un costo che va considerato”, sostiene il consigliere. Perini richiama inoltre la delibera n. 1010 del 19 dicembre 2025, affermando che il progetto complessivo ammonterebbe a circa 175 mila euro, comprendendo opere stradali, oneri per la sicurezza, spese tecniche e altre voci accessorie. “Il punto non è nemmeno quanto costa una pedonale, perché se porta un beneficio ben venga. Il problema è che con questa pedonale si sono persi parcheggi”, dichiara. Il consigliere osserva infine che gli obiettivi indicati nella relazione tecnica, tra cui quello di favorire la frequentazione della piazza e sostenere le attività commerciali, non avrebbero trovato riscontro nella situazione attuale. “L’assenza di passaggio delle persone ha fatto sì che altre attività commerciali, invece di beneficiarne, ne avessero danno”, conclude. Il dibattito sulla riqualificazione di piazza Garibaldi resta quindi aperto, con l’amministrazione che difende il progetto come parte di un percorso di recupero urbano e l’opposizione che continua a chiedere chiarimenti su costi, risultati e impatto delle scelte adottate.

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