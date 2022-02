Salviano, inaugurato il ponte di via Impastato

Create le condizioni per messa in sicurezza del Rio Maggiore e miglioramento della viabilità della zona. Ecco come cambierà grazie a questa infrastruttura

di Giulia Bellaveglia

Mediagallery L’intervento proseguirà con lavori che interesseranno il ponte di Salviano per cui è prevista la demolizione in primavera e la ricostruzione in estate. Nel frattempo la bretella servirà come struttura alternativa al passaggio

Taglio del nastro per la nuova bretella stradale di Salviano (foto Lorenzo Amore Bianco). Un’opera attesa da tempo che diventa realtà grazie agli interventi post alluvione per la riduzione del rischio idraulico messi in campo dalla Regione Toscana con il Genio Civile e con la costante collaborazione dell’amministrazione comunale. L’infrastruttura collega via Peppino Impastato alla rotatoria di via Costanza-via Dei Pelaghi, sgravando così il traffico di via Di Salviano.

“Dopo l’alluvione, che ha portato tanto dolore a Livorno in termine di vite umane e devastazione, ecco che oggi non solo inauguriamo il nuovo ponte intitolato a Impastato – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – ma anche creiamo le condizioni per la messa in sicurezza del Rio Maggiore e la ricostruzione del ponte di Salviano. È un’opera importante per la viabilità dell’intero quartiere, segno della grande operosità di questa città. Con l’apertura di questa strada dimostriamo una capacità operativa notevole, un lavoro ben fatto e nel continuo rapporto con la comunità, come è nel nostro stile, nel nostro modo di essere – ha aggiunto Giani – In occasione dell’evento farò anche una telefonata a Ghisa Conti, la vedova del compianto Lando Conti, a cui questa strada è intitolata. Un uomo che fu ucciso dalle Brigate rosse senza alcuna pietà e il cui nome, in questo territorio è vicino a quello di Peppino Impastato. Una zona questa, dove si vuole celebrare l’Italia bella, quella delle persone migliori”.

Quella della struttura in questione è una storia che arriva da lontano e che ha visto raccolte di firme, manifestazioni ed incontri.

“A distanza di anni, ma con un lavoro che da parte nostra è stato svolto in un tempo ragionevolissimo siamo riusciti a sbloccare questa storia – afferma il sindaco Luca Salvetti – Oggi mettiamo in sicurezza un pezzo di territorio, ne miglioriamo mobilità e vivibilità alleggerendolo dal peso del traffico. Se insieme siamo riusciti a concludere questo percorso pieno di pastoie burocratiche, significa che nel nostro operato c’è una giusta dose di caparbietà e ostinazione”.

L’intervento proseguirà con lavori che interesseranno il ponte di Salviano per cui è prevista la demolizione in primavera e la ricostruzione in estate. Nel frattempo la bretella servirà come struttura alternativa al passaggio.

“Siamo in uno dei luoghi che più hanno subito danni durante la tragica notte dell’alluvione – commenta l’assessore alla difesa del suolo della Regione Toscana Monia Monni – Insieme all’amministrazione comunale e al consigliere regionale Francesco Gazzetti, livornese che ha sempre avuto a cuore le problematiche della sua città, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e ci siamo impegnati nella realizzazione di questa importante infrastruttura. Un’attenzione che proseguirà con gli interventi sul ponte di Salviano”.

La nuova viabilità – Dal punta di vista della viabilità, lungo entrambi i lati della bretella (dall’intersezione con via Impastato all’intersezione con via dei Pelaghi) è in vigore il divieto di fermata, eccetto negli spazi di sosta posti sul lato est, esternamente alla carreggiata principale.

Chi percorre la bretella deve rispettare il segnale “dare precedenza” posto all’intersezione con via dei Pelaghi. La pista ciclo-pedonale si trova sul marciapiede lato ovest della bretella, ed è a doppio senso di marcia. Lungo la bretella sono stati realizzati 3 attraversamenti pedonali.