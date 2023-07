Sara conquista due argenti ai campionati europei di Canoa Velocità U23

Foto tratte dalla pagina Fb Federazione Italiana Canoa Kayak; nella prima foto Sara sul podio europeo nel K1 Junior 500m e nella seconda sul podio nel K4 Junior 500m

Dopo l'oro mondiale nel K1 200m femminile ai mondiali U23 di Canoa Velocità, la livornese Sara Del Gratta del Canoa Club Livorno ha conquistato l'argento europeo nel K1 Junior 500m e l'argento europeo a squadre nel K4 Junior 500m

Dopo l’oro mondiale ottenuto il 7 luglio ad Auronzo di Cadore nel K1 200m femminile ai mondiali U23 di Canoa Velocità (arrivando inoltre terza nel k2 500m e nel k4 500m e seconda nel k2 mix 500m), la livornese Sara Del Gratta il 30 luglio ha conquistato l’argento europeo nel K1 Junior 500m ai campionati europei a Montemor, in Portogallo, Junior e Under 23. La 17enne si conferma dunque ad altissimi livelli. Inoltre Sara ha portato a casa un altro argento europeo nel K4 Junior 500m insieme a Giulia Bentivoglio, Sofia Zucca e Sofia Beretta. Nel complesso le italiane della canoa velocità hanno conquistato anche l’argento nel K4 Under 23 500m con Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini.

