Sciame di api su un’auto in viale Risorgimento

Franco Fantappiè presidente di Anpana: "Il luogo non era dei migliori, a decine le api venivano colpite dalle auto in transito. In una oretta siamo riusciti a finire. Che dire grazie a tutti"

Nuovo intervento di Anpana per uno sciame di api dopo quello in via dell’Ardenza. Stavolta lo sciame, come scrive l’associazione su Fb, si trovava in viale Risorgimento, per l’esattezza si era posizionato su un’auto (nella foto pubblicata su Fb da Anpana). Chiamati da vigili del fuoco e polizia municipale, i volontari sono intervenuti e assieme ad un apicoltore hanno quindi collaborato alla messa in sicurezza della vettura e della strada. “Il luogo non era dei migliori – spiega Franco Fantappiè presidente di Anpana – a decine le api venivano colpite dalle auto in transito. In una oretta siamo riusciti a finire. Che dire grazie a tutti. Le api sono state recuperate dall’apicoltore”.