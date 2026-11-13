Scontro sui binari tra un’auto e un carrello ferroviario
Foto Pubblica Assistenza Collesalvetti
Il mezzo ha urtato una vettura in transito al passaggio a livello a Vicarello durante i lavori di manutenzione della linea
Momenti di paura a Vicarello, dove un carrello utilizzato per lavori di manutenzione ha urtato un’auto che stava attraversando il passaggio a livello. Le condizioni della conducente per fortuna non desterebbero particolare preoccupazione: sarebbe rimasta soprattutto spaventata ed è stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti. L’episodio è avvenuto la mattina del 12 novembre lungo la linea Pisa-Collesalvetti-Vada e il carrello ferroviario era impegnato proprio nelle attività di manutenzione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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