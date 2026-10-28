Scopaia e Leccia, quattro educatori in strada per ascoltare i giovani di notte

Nasce Urban Flow, gli educatori saranno presenti dalle ore 23 fino alle 2 di notte al centro commerciale del quartiere La Leccia e accanto al campo di calcio del quartiere Scopaia. Al via il 6 novembre fino a dicembre

Un progetto sperimentale per osservare, relazionarsi e ascoltare i giovani dei quartieri Scopaia e Leccia, è stato presentato questa mattina a Palazzo Comunale. A realizzare e finanziare il progetto è il Consiglio di Zona 4 con il supporto del Comune di Livorno. Lo studio sarà effettuato dall’associazione Cuore Liburnia Sociale. Ad illustrare il progetto sono stati il sindaco Luca Salvetti, la presidente del Consiglio di Zona 4 Rossella Porri, il security manager del Comune Giampaolo Dotto, la presidente dell’associazione Cuore Liburnia Sociale Assunta Astorino. Presente anche Donatella Ferrini responsabile dell’Ufficio SegnalaLi. Il progetto sperimentale, che partirà venerdì 6 novembre e si concluderà a dicembre, ha l’obiettivo di osservare e ascoltare i giovani dei due quartieri per sviluppare i criteri di gestione delle dinamiche che si creano soprattutto nelle ore notturne. Tre educatrici e un educatore saranno presenti nei luoghi prestabiliti (al centro commerciale del quartiere La Leccia e accanto al campo di calcio del quartiere Scopaia) dalle ore 23 fino alle 2 di notte. Il progetto, denominato “Urban Flow – Osservare, Relazionare, Attivare”, presentato da Cuore Liburnia Sociale – ETS, costituisce appunto una proposta per la gestione e il governo del fenomeno giovanile serale e notturno, partendo dai quartieri La Scopaia e La Leccia come modello pilota estendibile all’intera città. L’iniziativa adotta un approccio di sicurezza urbana integrata basato sulla prevenzione e sulla relazione anziché sulla repressione, impiegando educatori professionali come facilitatori. Il piano operativo prevede una costante mappatura e osservazione dei luoghi di aggregazione, supportata da un sistema di allerta precoce e da una cabina di regia condivisa con l’Amministrazione comunale.

Interventi

Sindaco Luca Salvetti: “Apprezzo molto questo progetto che nasce come strumento di osservazione del fenomeno giovanile nei luoghi della socializzazione serale e notturna, con particolare attenzione ai due quartieri Leccia e Scopaia. Ringrazio per questo il Consiglio di Zona 4 per avere promosso l’iniziativa sia sul piano dell’impegno personale sia con lo stanziamento del budget necessario”.

Presidente del Consiglio di Zona 4 Rossella Porri: “Il progetto nasce dall’esigenza di ascoltare direttamente le istanze e le fragilità dei ragazzi che crescono in un contesto sociale precario. Ringrazio il Sindaco, Dotto, la Cooperativa Cuore e Donatella Ferrini di SegnalaLi per il supporto”.

Presidente della Cooperativa Cuore Assunta Astorino: “Questo progetto mira a coniugare il rispetto della quiete dei residenti con il bisogno di socializzazione dei ragazzi. A partire da venerdì 6 novembre , quattro educatori ed educatrici affiancheranno i giovani nei luoghi di ritrovo serale con un ruolo di osservazione attiva e non giudicante. È previsto un monitoraggio settimanale per analizzare le dinamiche emerse e riadattare continuamente le azioni. La prevenzione e la ricerca condivisa di regole d’uso degli spazi sono fondamentali rispetto al solo ricorso alle forze dell’ordine”.

Security Manager del Comune di Livorno Giampaolo Dotto: “L’intervento rifiuta dinamiche punitive o scolastiche, puntando su operatrici qualificate capaci di instaurare un dialogo tra pari. Il progetto è sperimentale e pronto a essere modulato in base ai riscontri effettivi e all’evoluzione del fenomeno giovanile. Si cerca di comprendere i segnali di sofferenza che emergono sempre più spesso nella popolazione giovanile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©