Scoperti rifiuti abbandonati in via Curiel

La Polizia Municipale ha avviato gli accertamenti per individuare i responsabili, mentre gli Ispettori Ambientali hanno messo in sicurezza l’area per preservare le prove

Questa mattina gli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente hanno rinvenuto in via Curiel, nei giardini di Villa Morazzana, 20 grossi sacchi contenenti rifiuti di varia tipologia. Sul posto, si legge in un comunicato stampa, anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha avviato l’iter investigativo e amministrativo che potrebbe portare all’identificazione dei responsabili prefigurandosi un reato ambientale (penale) ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Un vero e proprio scempio che alcuni cittadini avevano direttamente indicato al sindaco Luca Salvetti avendo visto in loco delle presenze nelle ore notturne. Gli Ispettori Ambientali hanno provveduto a nastrare l’area per garantire la conservazione delle prove. A seguire tutto il materiale verrà rimosso in sicurezza. “Siamo di fronte a un episodio che deturpa l’ambiente e ci indigna”, afferma Aldo Iacomelli, Amministratore Unico di Aamps/RetiAmbiente. “I nostri operatori lavorano ogni giorno con dedizione per mantenere la città pulita e decorosa, e gesti come questo vanificano il loro impegno. Chi abbandona i rifiuti non solo danneggia l’ambiente e commette un reato, ma scarica sull’intera collettività i costi di rimozione e smaltimento. Invitiamo i cittadini a segnalare questi comportamenti: il decoro della città è una responsabilità di tutti”.

Come conferire correttamente i rifiuti ingombranti

Aamps/Retiambiente offre ai cittadini un servizio completamente gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti. È sufficiente contattare il numero verde 800031266 o il portale online aziendale per prenotare il ritiro. In alternativa, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta in Via Cattaneo 81 (a breve verranno aperti altri due CdR in Via delle Corallaie e Via Impastato). Rispettare l’ambiente significa rispettare la propria città e chi ci vive. AAMPS continuerà a vigilare e a operare in sinergia con le autorità competenti per garantire il decoro urbano e perseguire chi non rispetta le regole.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected].

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.

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