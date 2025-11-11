Scudo di Benemerenza al poliziotto Federico Galli
Il riconoscimento gli è stato consegnato dal Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, per un gesto eroico compiuto sul lungomare di Livorno
Sabato mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Federico Galli, in servizio alla Questura di Livorno, è stato insignito dello “Scudo di Benemerenza 2025” durante la 42ª edizione degli “Scudi di San Martino”. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, per un gesto eroico compiuto sul lungomare di Livorno: mentre passeggiava con la moglie, Galli si era tuffato in mare per salvare una 26enne in difficoltà, affrontando onde alte e forte corrente. L’intervento, supportato anche da altri soccorritori, si era rivelato decisivo. Dopo il salvataggio, il poliziotto era stato ricoverato in shock room per 24 ore. Per questo atto di coraggio, aveva già ricevuto la Promozione per Merito Straordinario dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Anche il Questore di Livorno, Giuseppina Stellino, ha elogiato il gesto altruista e coraggioso del Sovrintendente.
