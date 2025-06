“Senza perdere un giorno”, il bilancio di un anno di giunta

Insieme alla Giunta, ha fatto il punto del lavoro svolto nei primi 12 mesi del suo secondo mandato, scegliendo settore per settore gli interventi e le realizzazioni più significative

Un anno fa il sindaco Luca Salvetti veniva riconfermato al primo turno con il 52% dei voti e “mi sono rimesso a lavorare senza perdere nemmeno un giorno”. Insieme alla Giunta, ha fatto il punto del lavoro svolto nei primi 12 mesi del suo secondo mandato, scegliendo settore per settore gli interventi e le realizzazioni più significative, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella Sala della Mescita delle Terme del Corallo ( riguarda le stories sui nostri canali social per ascoltare gli assessori e i loro bilanci ).

Clicca qui per consultare le slide mostrate alla stampa, con lo slogan, appunto, “Senza perdere un giorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©