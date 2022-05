Sequestrati 12 veicoli senza assicurazione

Polizia Municipale: 12 veicoli fermi da tempo in zona Shangai, Corea, Stazione e Salviano sequestrati per assenza di copertura assicurativa. Inoltre rimosse 13 biciclette e 18 rottami a due ruote

Un mese impegnativo per la Polizia Municipale sul fronte dei controlli per il mantenimento del decoro e del recupero della vivibilità degli spazi pubblici. Tra i vari interventi svolti, come si legge in un comunicato stampa inviato dal Comune il 3 maggio con le foto, 12 veicoli giacenti sulla pubblica via da tempo in zona Shangai, Corea, Stazione e Salviano sono stati sequestrati per assenza di copertura assicurativa. Durante i controlli sui veicoli in sosta sono state rinvenute 3 auto rubate restituite ai legittimi proprietari. Per quanto riguarda i veicoli a motore fuori uso sono stati rimossi 18 rottami a due ruote: le vie dalle quali sono stati rimossi sono Sorgenti, Poerio, Menotti, Giolitti, Bengasi, Foscolo, Santa Fortunata, Fiume, Abba standard”> Amendola, Savonarola. Inoltre sono state censite e poi rimosse 31 biciclette in stato di abbandono da via del Vigna, Garibaldi, Mentana, Del corona, largo Cisternino, Avvalorati, Barchette, Maggi, Mameli, Roma, S. Jacopo, Calatafimi, Borgo S. Jacopo, Padula.