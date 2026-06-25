Settant’anni da sacerdote, Livorno abbraccia don Gigi con una festa

Il 1 luglio ai Salesiani festa aperta a tutti: alle 18 la messa, poi la cerimonia per rendere omaggio ad una vita spesa accanto ai più fragili nello spirito di Don Bosco. Nel marzo 2024 il Comune gli ha conferito la Canaviglia

Settant’anni di sacerdozio vissuti sempre accanto agli ultimi, a chiunque avesse bisogno di una mano. Il 1° luglio don Luigi Zoppi, per tutti semplicemente don Gigi, raggiungerà lo straordinario traguardo dei 70 anni di ordinazione sacerdotale, un anniversario che tutta la comunità livornese si prepara a celebrare con affetto e riconoscenza. Salesiano, figura tra le più conosciute e stimate della città, don Gigi rappresenta da decenni un punto di riferimento per generazioni di livornesi. Arrivato a Livorno nel 1976, con lo spirito e il carisma di San Giovanni Bosco nel corso degli anni ha costruito percorsi e progetti condivisi con le istituzioni cittadine e con il mondo del volontariato offrendo opportunità e dignità a chi spesso aveva smesso di credere in se stesso. Nel marzo 2024 il Comune di Livorno gli ha conferito la Canaviglia, una delle più importanti onorificenze cittadine, proprio per il servizio svolto a favore delle persone più vulnerabili. Le celebrazioni per il 70° anniversario si svolgeranno alla chiesa dei Salesiani: alle ore 18 la messa e a seguire, nel piazzale dell’oratorio, prenderà il via un momento di festa aperto a tutti. Saranno benvenute disponibilità per l’allestimento dei tavoli e per la preparazione degli spazi destinati all’accoglienza degli ospiti. Per rendere ancora più significativo l’evento, il direttore dei Salesiani, don Marco, ha pensato di donare a don Gigi un’icona, simbolo di vicinanza, fraternità e condivisione. Durante la serata sarà inoltre presente una scatola per la raccolta di offerte. Chi lo desidera potrà partecipare anche con iniziative personali o di gruppo realizzando fotografie ricordo e messaggi scritti da donare al sacerdote in occasione di questo importante anniversario.

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