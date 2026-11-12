Sfumature d’Azzurro, i cimeli della Nazionale in mostra ai Bottini dell’Olio

Fino a lunedì 16 novembre sarà possibile ammirare i tesori del Museo del Calcio di Coverciano: dalle coppe del Mondo alle maglie storiche, passando per palloni e scarpe appartenuti ai grandi campioni. Ingresso gratuito

La storia della Nazionale italiana di calcio passa anche da Livorno. È stata inaugurata questa mattina, giovedì 12 novembre, alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, “Sfumature d’Azzurro”, l’esposizione itinerante del Museo del Calcio di Coverciano che porta in città alcuni dei cimeli più significativi della storia azzurra. Un viaggio tra trionfi, emozioni e protagonisti che hanno scritto le pagine più belle del calcio italiano. Tra i pezzi più preziosi in esposizione spiccano il pallone celebrativo della Coppa del Mondo del 1982, la Coppa del Mondo conquistata nel 2006 e il trofeo degli Europei del 2020, disputati nel 2021. Presente anche il pallone utilizzato nella finale mondiale del 2006. Non mancano gli oggetti appartenuti ai grandi campioni. I visitatori potranno ammirare alcune maglie storiche della Nazionale, tra cui quella di Demetrio Albertini indossata alle Olimpiadi del 1992 e quella di Giorgio Chiellini del 2022. In mostra anche le scarpette di Andrea Pirlo, utilizzate nel 2014, e quelle di Franco Causio, risalenti al Mondiale del 1982. Un patrimonio di testimonianze che racconta non soltanto i successi sportivi, ma anche l’evoluzione della maglia azzurra e il legame tra generazioni di tifosi. La tappa livornese di “Sfumature d’Azzurro” è organizzata in occasione della partita amichevole Italia-Belgio della Nazionale Under 21, in programma lunedì 16 novembre alle 18.15 allo stadio Armando Picchi. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Livorno. La mostra resterà aperta fino a lunedì 16 novembre, con ingresso libero e gratuito. Questi gli orari di visita: venerdì 13 e sabato 14 novembre dalle 8.30 alle 19.30; domenica 15 novembre dalle 10 alle 19; lunedì 16 novembre, giorno della partita, dalle 8.30 alle 15.

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