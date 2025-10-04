Sì della soprintendenza al recupero del Torrino di Villa Letizia

L'assessore Federico Mirabelli: "Realisticamente i lavori potranno iniziare nel 2026"

Svolta per il Torrino di Villa Letizia. E’ arrivata sulla scrivania dell’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, da parte della soprintendenza, l’autorizzazione all’intervento di recupero e restauro della struttura. “L’autorizzazione – spiega Mirabelli – rappresenta un passaggio importante per il recupero della struttura. Recupero a questo punto che, realisticamente, potrà iniziare nel 2026”. Lo stesso assessore illustra poi il percorso che porterà all’apertura del cantiere: “Il prossimo passo sarà l’approvazione in giunta del documento di fattibilità tecnico-economica, cui seguirà il progetto esecutivo e quindi la procedura di affidamento dei lavori”. Nel frattempo continuerà il monitoraggio della struttura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©