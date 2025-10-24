“Siamo rimaste impressionate da tanto affetto, grazie a tutti”

Francesca e la figlia Martina, che ringraziamo per la disponibilità, sono tornate operative il giorno dopo il furto subito spinte dalla grande solidarietà ricevuta

Francesca e la figlia Martina sono tornate operative lunedì 22 ottobre, appena un giorno dopo il furto subito, spinte dalla grande solidarietà ricevuta. “Siamo rimaste impressionate dalla quantità di messaggi che ci sono arrivati da parte sia dei clienti che dei colleghi del centro commerciale – raccontano le due negozianti di Ottica Giachi – e così, pur molto provate, grazie a questo grande sostegno ci siamo rimboccate le maniche per tornare operative il prima possibile. Ringraziamo davvero tutti”. L’appello finale è rivolto alle istituzioni: “In generale, servirebbero maggiori controlli per dormire più tranquilli”.

